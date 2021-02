Bonan: Â«Handanovic leader silenzioso. Critiche? Mi facevano sorridere!Â»

Bonan: «Handanovic leader silenzioso. Critiche? Mi facevano sorridere!»

Condividi questo articolo

Alessandro Bonan

Handanovic nella vittoria dell’Inter contro il Milan è stato protagonista con tre parate strepitose. Il numero uno nerazzurro, dopo tante critiche, si prende la sua rivincita. Alessandro Bonan, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, tesse le lodi dello sloveno e sorride di alcuni commenti. Di seguito le sue dichiarazioni

INTELLIGENZA – Samir Handanovic si è preso la sua rivincita contro il Milan, contribuendo alla vittoria dell’Inter con tre parate strepitose. Alessandro Bonan tesse le lodi tecniche e umane dello sloveno: «Ora capiamo perché Handanovic è il capitano, perché è un leader silenzioso, un uomo molto intelligente. Peraltro attenzione a fargli la domanda giusta, altrimenti non ha peli sulla lingua. E’ un grande portiere, l’Inter in questo momento è una squadra perfetta perché è perfetta in tutti i reparti. Quando Handanovic veniva criticato perché non si buttata a me faceva sorridere, non lo faceva perché si rendeva conto di non poterla prendere. Magari avrà fatto un paio di errori però è un grande portiere. E’ un campionato bello perché è equilibrato, Roma-Milan ci darà una risposta importante».