Inter-Genoa, quattro diffidati di lusso per Conte: no calcoli, ma attenzione

Conte (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Inter-Genoa è la sfida in programma domenica alle ore 15.00, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. Antonio Conte, che conosce bene le insidie del match (vedi articolo), dovrà anche stare attento ai quattro diffidati di lusso della rosa nerazzurra

INSIDIA – Inter-Genoa è la sfida che si giocherà domenica a San Siro alle ore 15.00, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. La squadra di Antonio Conte, galvanizzata dal primo posto in classifica e dalla vittoria con il Milan, dovrà stare attenta a schivare le insidie che una partita del genere può nascondere. Una è chiara ed evidente: i diffidati di lusso della rosa nerazzurra. Stiamo parlando di Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. Difficile pensare che Conte possa rinunciare anche solo a uno dei quattro, ma se proprio dev’essere il candidato è Barella, con Arturo Vidal ormai recuperato e pronto a svolgere il suo “nuovo” ruolo (vedi articolo). Dopo il Genoa ci sarà il Parma, nel turno infrasettimanale della venticinquesima giornata di Serie A e, a seguire, l’Atalanta. Calcoli non se ne fanno, Conte non è il tipo ma un occhio di riguardo è doveroso.