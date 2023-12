Bologna non si ferma più: 2-0 alla Roma e balzo in alto! Ora l’Inter

Il Bologna di Thiago Motta vola in zona Champions League: i rossoblù battono la Roma di Mourinho al Dall’Ara 2-0 conquistando il quarto posto in classifica. Adesso si preparano ad affrontare l’Inter agli ottavi di Coppa Italia mercoledì 20 dicembre a San Siro

BALZO IN CLASSIFICA – Il Bologna di Thiago Motta non si ferma più e vola in zona Champions League battendo la Roma di José Mourinho al Dall’Ara. Parte subito forte la squadra di casa che attacca dal primo minuto trovando il vantaggio al 37′ con Moro. I giallorossi, orfani sia di Dybala che di Lukaku, creano poco e niente e la prima frazione di gioco si chiude sull’1-0. Nel secondo tempo arriva subito il raddoppio del Bologna con un’autorete di Kristensen. La Roma crea qualche pericolo in più ma Ravaglia, schierato a sorpresa dal 1′, cala la saracinesca. Il Bologna vince 2-0 e balza al quarto posto in classifica. Mercoledì andrà a San Siro a sfidare l’Inter in Coppa Italia.