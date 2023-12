Capuano insiste: «Critico turnover Inzaghi anche se batte la Lazio!»

L’Inter stasera all’Olimpico contro la Lazio ha la possibilità di allungare sulla Juventus che con il Genoa non è andata oltre il pareggio. Capuano torna all’ormai famoso turnover in Champions League sottolineando quanto questa scelta di Inzaghi sia criticabile a prescindere da come andrà a finire a Roma: di seguito il suo intervento a Radio 24

MINI STRAPPO – L’Inter di Simone Inzaghi stasera all’Olimpico è chiamata a superare lo scoglio Lazio. Sulla possibile mini fuga della squadra nerazzurra, Giovanni Capuano afferma: «L’Inter ha la possibilità di fare la prima mini fuga che avrebbe più valore psicologico che pratico a 22 giornate dalla fine del campionato ma comunque un piccolo valore potrebbe averlo».

CRITICHE A PRESCINDERE – Il giornalista torna poi a criticare il turnover contro la Real Sociedad: «Se dovesse vincere a Roma, io continuerei a criticare a prescindere la scelta del turnover in Champions League. In questi giorni ho sentito diverse spiegazioni, alcune francamente risibili come il fatto di dire che non si poteva rischiare di perdere 2 punti tra Udinese e Lazio perché la Juventus faceva paura. Onestamente è una spiegazione particolare. Però aggiungo che questa sera c’è il peso di questa scelta, stasera l’Inter va per vincere non per fare pari perché altrimenti il pari potevi farlo gestendoti diversamente in settimana».