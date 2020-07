Bologna-Cagliari, Zenga punta su Nainggolan: ruolo “alla Spalletti”

Dopo essere partito titolare nella sfida contro il Torino, trovando anche la via del gol, Radja Nainggolan – centrocampista in prestito dall’Inter – sarà in campo dal primo minuto anche questa sera per Bologna-Cagliari.

TITOLARE – Walter Zenga non rinuncia a Radja Nainggolan. Dopo la bella prestazione con gol al rientro, nella sfida di sabato sera contro il Torino, il centrocampista belga in prestito dall’Inter sarà regolarmente in campo dal primo minuto anche questa sera, quando alle 19.30 ci sarà il fischio d’inizio di Bologna-Cagliari allo stadio Dall’Ara. Un ruolo “alla Spalletti” per lui: il ninja dovrebbe infatti prendere il posto sulla trequarti, proprio nella stessa posizione in cui veniva spesso utilizzato dal tecnico di Certaldo alla Roma prima e in nerazzurro poi.