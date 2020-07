Salihamidzic: “Felici per il prolungamento di Perisic! Nei prossimi mesi…”

Hasan Salihamidzic, Direttore Sportivo del Bayern Monaco, ha commentato ai microfoni della Bild la decisione di Ivan Perisic (e non solo) di prolungare fino a fine stagione il prestito.

SODDISFAZIONE – Hasan Salihamidzic può stare tranquillo: il Bayern Monaco – club di cui lui è Direttore Sportivo – non perderà i propri pezzi in vista dello sprint finale della stagione. Dopo aver vinto la trentesima Bundesliga della sua storia, infatti, la società bavarese ha altri due obiettivi molto importanti da giocarsi, ovvero la Coppa di Germania e soprattutto la Champions League. E potrà farlo insieme a Ivan Perisic, Philippe Coutinho e Alvaro Odriozola, che hanno accettato (insieme ai loro club di appartenenza, tra cui l’Inter) di allungare il loro prestito fino a fine stagione. Ecco le parole del DS dei bavaresi a riguardo: «Siamo molto felici che tutti e tre abbiano prolungato il loro prestito fino alla fine della stagione e anche per il fatto che nei prossimi due mesi possano continuare a vincere per noi».