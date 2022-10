Bologna, arriva la vittoria per Thiago Motta: 2-0 al Lecce, in gol Arnautovic

Il Bologna di Thiago Motta, dopo aver messo in difficoltà il Napoli, ottiene la vittoria contro il Lecce allo stadio “Renato Dall’Ara”. I rossoblù chiudono la pratica già nel primo tempo, il match termina sul 2-0

PRIMA VITTORIA – Il Bologna ottiene la sua prima vittoria in campionato da quando sulla panchina siede l’ex Inter Thiago Motta. I rossoblù hanno affrontato il Lecce allo stadio Renato Dall’Ara nel match valevole per l’undicesima giornata di Serie A vincendo 2-0. A sbloccare il risultato è Arnautovic al 13′ dagli undici metri, il raddoppio arriva al 34′ con Ferguson. Nel secondo tempo il Lecce non riesce a rimettere la partita in carreggiata e la sfida termina 2-0 dopo ben sei minuti di recupero.