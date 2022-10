Correa, altra prova deludente. Fiducia Inzaghi ma troppe chance sprecate

Joaquin Correa non ha inciso in Fiorentina-Inter. Per il “Tucu” al Franchi un’altra prova incolore: Inzaghi continua ad avere fiducia, ma le chance “sprecate” dall’argentino cominciano ad essere troppe

INCOLORE – Un’altra chance da titolare per Joaquin Correa ed un’altra delusione. Il “Tucu”, scelto per far coppia con Lautaro Martinez in Fiorentina-Inter, ha fornito una prova incolore: nessun acuto, nessuna giocata degna di nota ed un atteggiamento a tratti indolente. Le occasioni “sprecate” dal’ex Lazio cominciano ad essere parecchie: l’argentino, tranne che in poche circostanze, non è mai stato un fattore per l’Inter. Inzaghi, e lo dimostrano le sue parole, continua ad avere fiducia ma adesso il numero 19 dell’Inter è chiamato a dare una risposta concreta. Con il rientro di Lukaku, infatti, gli spazi rischiano di assottigliarsi ulteriormente e, con un Lautaro Martinez di questo livello e con Dzeko che riesce sempre ad essere un fattore (vedi articolo) risulta difficile immaginare un Correa protagonista in campo. A meno di una netta inversione di tendenza