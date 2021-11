Birindelli: «Inter deve trovare continuità ma può vincere contro tutti»

Alessandro Birindelli ha parlato ai microfoni di TMW Radio della corsa scudetto ritenendo l’Inter ancora una squadra perfettamente in regola per rientrare

SCUDETTO − Per Birindelli, i nerazzurri sono ancora in corsa: «Milan e Napoli belle solide al di la che abbiano un gruppo e dei giocatori importanti, hanno esperienza, freschezza e idee. Poi io vedo l’Inter che è una squadra che quest’anno non ha trovato continuità giusta ma può vincere contro tutte. Può rientrare nella corsa scudetto e ha tutte le carte in regola per farlo».