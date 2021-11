Pioli: «Derby? Concentrati solo sul Porto. Due situazioni diverse»

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League tra Milan e Porto, sottolineando come la squadra non stia ancora pensando al derby di domenica contro l’Inter.

UNA ALLA VOLTA – Così come Simone Inzaghi (vedi articolo), anche Stefano Pioli ci tiene a sottolineare come in casa Milan non si pensi (ancora) al derby di domenica. Nella conferenza stampa di vigilia della gara di Champions League con il Porto, il tecnico dei rossoneri ha parlato in questi termini: «Ci crediamo, sappiamo di avere le qualità per interrompere la striscia negativa in Europa. Ora c’è solo una partita su cui concentrarci e provare a dare il massimo, ovvero quella di domani. Sappiamo che ci aspetta il derby contro l’Inter, ma sarà tutta un’altra situazione».