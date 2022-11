Biasin: «San Siro? Che si decida qualcosa per far incassare Inter e Milan!»

L’Inter e il Milan cercano di capire quale sarà il futuro del nuovo stadio mentre sull’eventuale abbattimento di San Siro ci sono molte discussioni in corso. Fabrizio Biasin chiede solo che si faccia qualcosa al più presto. A Radio Sportiva, il giornalista commenta un giovane talento dell’Under-17 nerazzurra.

DECISIONE – Inter e Milan devono ancora capire quale sarà il futuro di San Siro e del nuovo stadio. Intanto Fabrizio Biasin si schiera: «A me San Siro piace tantissimo, vorrei che esistesse fino ai prossimi settemila anni però sono anche un uomo di mondo e so perfettamente come funzionano le cose in Europa e ovunque, dove a un certo punto fanno prevalere gli interessi economici. Non so cosa succederà ma so che deve essere fatto nei tempi giusti, si faccia la prima cosa che permetta a Inter e Milan di incassare altrimenti non potranno stare al passo delle grandi d’Europa. Che decidano qualsiasi cosa, basta che decidano».

ACCORTEZZA – Biasin commenta poi un giovane talento dell’Under-17 dell’Inter, già visto anche in Primavera: «Kevin Zefi funziona ma bisogna avere l’accortezza, essendo molto giovane, di capire quando farlo salire. Io penso che il Settore Giovanile dell’Inter funzioni, molti giovani sono andati altrove a crescere mentre altri ce l’hanno fatta, penso a Federico Dimarco che ha fatto il giro delle sette chiese e ora è in Prima Squadra. In generale bisogna stare attenti con i giovani».