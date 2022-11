Romano: «Handanovic ha retto fin troppo! Per me era solo questione di tempo»

Handanovic non gioca più da Inter-Roma dell’1 ottobre, dove si è reso protagonista di due incertezze sui gol costati la sconfitta. Non i primi errori né in stagione né nel 2022. Il giornalista Romano non è sorpreso del fatto che Onana lo abbia superato nelle gerarchie.

POSTO PERSO – Fabrizio Romano, da una diretta Twitch di SOS Fanta, parla del sorpasso di André Onana fra i pali dell’Inter: «Samir Handanovic l’ho sempre detto, per me era solo una questione di tempo. Anzi: ha retto fin troppo. Deve parlare il campo, Handanovic era un ballottaggio scritto da tempo. Sui portieri non sono stupito. Marcus Thuram è sul mercato, in vendita, però deve arrivare l’offerta giusta. Oggi non c’è, i club stanno parlando compresi gli agenti. L’Inter, per prendere un giocatore davanti, deve liberare Joaquin Correa e nessun altro visto quello che sta facendo Edin Dzeko».