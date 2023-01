Biasin: «Parole Gagliardini? Niente di male, ma una cosa non ha senso!»

Biasin ha voluto commentare le parole di Gagliardini, espresse nel post-partita di Inter-Verona. Il giornalista ritiene poco sensata una parte delle sue dichiarazioni

LO SFOGO − Nel post partita di Inter-Verona, Roberto Gagliardini si è sfogato in merito al poco minutaggio offertogli da Inzaghi in questi anni (vedi articolo). Fabrizio Biasin ha commentato le parole del centrocampista: «Francamente non ci vedo niente di male se un giocatore dice “voglio giocare di più”, al limite ha poco senso aggiungere “a giugno prenderò le mie decisioni”. Le decisioni si possono prendere a gennaio, a giugno è già tutto».