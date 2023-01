Padovan: «Inter, questo è preoccupante per Inzaghi anche se…»

Giancarlo Padovan ha parlato dell’Inter e del Milan in vista della Supercoppa che vedrà nerazzurri e rossoneri in campo a Riyadh mercoledì prossimo.

SITUAZIONE – Queste le parole da parte di Giancarlo Padovan sull’Inter in vista della Supercoppa contro il Milan, nel corso di Sky Sport 24. «L’Inter non sta bene. Il Milan sta peggio, ma l’Inter non sta bene perché ieri ha giocato una partita così così, senza sprazzi, con pochi sprazzi meglio, con l’acuto di Lautaro Martinez, ma poi una partita tecnicamente povera. Una partita, in cui bisognava fare di più e invece c’è stato di fatto solo un gol e poi un’amministrazione del vantaggio fin troppo tranquilla perché il Verona era molto passivo e allora non c’è stato pericolo».

INZAGHI – Poi Padovan ha aggiunto. «Mi viene da ripetere quel che ho detto ieri a Buon weekend, cioè che mi sembrava, poteva essere che le squadre impegnate nella Supercoppa pensassero, anche involontariamente naturalmente, più alla Supercoppa che ai due impegni che andavano affrontando nel pomeriggio e nella serata. Difatti, secondo me, è andata così, cioè non ho visto un buon Milan, anzi pessimo nel primo tempo, e poi ho visto un’Inter che o pensava ad altro o in questo momento fa poco, riesce a fare molto poco. E questo è preoccupante per Inzaghi, anche se Inzaghi, attenzione, è un uomo da partita secca e i suoi trofei sono tutti da partita secca, da finali e quindi l’Inter favorita».