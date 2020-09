Biasin: “Nainggolan, difficile affronti stagione con idee Conte. Eriksen…”

Fabrizio Biasin

Fabrizio Biasin ha parlato dell’Inter allenata da Antonio Conte e di giocatori nerazzurri, come Radja Nainggolan e Christian Eriksen

INTERVENTO – Queste le parole sull’Inter da parte di Fabrizio Biasin sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”. «Crescita lenta e costante, ma nemmeno le altre si sono fermate e anche la Juventus continua a fare il suo bel mercato. Stavolta l’Inter potrebbe giocarsela fino in fondo con la Juventus».

CONTE – Biasin sull’allenatore nerazzurro. «A livello comunicativo ogni tanto è un problema e lo abbiamo visto anche quest’anno all’Inter. Però è un bravissimo allenatore e infatti dopo tanto tempo l’Inter è arrivata seconda ad un punto dalla Juventus ed in finale di Europa League. In questo momento l’Inter dovrebbe avere qualche sorriso in più perché mette i suoi tesserati nelle condizioni ideali per lavorare».

CENTROCAMPISTI – Biasin su tre giocatori nerazzurri. «Eriksen? Aveva tanti corteggiatori in giro per l’Europa, ma è stata molto brava l’Inter a bloccarlo e convincerlo ad andare subito a Milano. Barella? Sembrava la giovane promessa che aveva bisogno di anni, invece ha fatto vedere subito quello che vale. Nainggolan? Difficilmente potrà affrontare un’intera stagione con le idee rigide di Conte».