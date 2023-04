Biasin: «Inter, soffrire è un classico. Dimarco? Nerazzurro vero!»

Nel post-partita di Inter-Juventus in Coppa Italia (vedi articolo), in diretta su Mediaset, ha parlato così di quanto visto in campo il giornalista Fabrizio Biasin.

SOFFERENZA − Il giornalista Fabrizio Biasin, a Mediaset, ha parlato nel post-partita di Inter-Juventus in semifinale di Coppa Italia: «Bello che l’abbia decisa Federico Dimarco che è nerazzurro in tutto e per tutto: da tifoso a giocatore. Stasera ha sbloccato il risultato e poi è stato impeccabile. L’andamento dell’Inter in campionato è discutibile, ma Simone Inzaghi in coppa non sbaglia. Perciò voglio fargli i complimenti. L’anno scorso ha riportato l’Inter agli ottavi di Champions League e quest’anno ha fatto tutto ciò che ha fatto e sta facendo. Soffrire? È un grande classico e punto di forza di questa squadra, cioè non stare mai tranquilli fino al fischio finale. Il problema dell’Inter è che ogni partita successiva è più importante e difficile però mi sembra che abbia ritrovato un po’ di certezze».