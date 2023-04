Inzaghi: «Ci godiamo serate così! Svolta definitiva? Speriamo»

Inzaghi ha portato l’Inter in finale di Coppa Italia per la seconda stagione consecutiva. Dopo aver battuto – al quarto tentativo stagionale – la Juventus per 1-0 nel ritorno delle semifinali l’allenatore ha gioito a Inter TV.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi si prende la soddisfazione dopo Inter-Juventus: «Qualità e umiltà? Assolutamente. Abbiamo fatto un’ottima partita di concentrazione e di squadra, volevamo questa finale perché è un traguardo importante. Nonostante tutte le partite che stiamo giocando abbiamo condotto dall’inizio dalla fine un’ottima gara. Una serata bellissima nel nostro stadio davanti ai nostri tifosi, sono contento per la mia società, per i nostri tifosi e soprattutto per i ragazzi, che stanno facendo cose importanti nonostante tutte le partite il calendario che si è venuto a creare. Però ci godiamo serate così. La chiave della qualificazione? La concentrazione che ha avuto la squadra nelle scelte per tutto l’arco della partita. Siamo stati bravi, non abbiamo perso metri e siamo stati squadra. Non abbiamo mai perso la concentrazione per tutti i 90’».

DI FERRO – Inzaghi celebra la gestione di Inter-Juventus: «Chi è partito, chi è subentrato e chi purtroppo non è potuto entrare ha dato una grande mano. Ho un grande gruppo che, come il mio staff, lavora ventiquattro ore per l’Inter cercando di vivere serate come queste. Abbiamo ancora dieci partite, speriamo ce ne sia uno in più ma abbiamo tanto da fare ancora. Abbiamo avuto un grandissimo approccio, abbiamo fatto i primi venticinque-trenta minuti strepitosi. Poi abbiamo rifiatato sul finire del primo tempo, però la squadra a una Juventus di qualità ha concesso veramente poco. Svolta definitiva? Quello speriamo. Abbiamo conquistato la semifinale e avevamo Empoli in mezzo. Sono contento per queste tre partite, dobbiamo continuare senza guardare dietro. Da domani penseremo alla Lazio, sarà una partita molto importante per noi domenica».