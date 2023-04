Inter-Juventus 1-0, giustizia è fatta: È FINALE DI COPPA ITALIA!

Termina sul punteggio di 1-0 Inter-Juventus, sfida valevole per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Ecco quanto successo a San Siro in questi secondi quarantacinque minuti di gioco, dopo la prima frazione terminata 1-0 (vedi report)

RIPRESA – Il secondo tempo di questo Inter-Juventus si apre sulla falsa riga del primo, con i nerazzurri che gestiscono meglio palla e neutralizzano i tentativi di attacco della squadra di Massimiliano Allegri. Tanto che al 52′ arriva anche il gol di Edin Dzeko che parte su un lancio di Federico Dimarco, si beve Gleison Bremer e in diagonale infila Mattia Perin sul secondo palo. Niente da fare, però, perché il direttore di gara annulla per una posizione di fuorigioco in partenza del bosniaco. Un’altra grandissima occasione per l’Inter arriva al 73′, quando Dimarco calcia di potenza una punizione dal limite, la sfera rimpalla contro la barriera e finisce sul piede di Mkhitaryan che calcia di prima intenzione e si vede negare la gioia del 2-0 da un vero e proprio miracolo di Perin.

FINALE – Negli ultimi dieci minuti di gara l’Inter continua a gestire, senza però riuscire a trovare l’affondo che possa chiudere la partita. Specialmente con Joaquin Correa, che in un paio di occasioni prova a dribblare la difesa avversaria, ma senza riuscire ad andare alla conclusione. In pieno recupero ancora un’occasione per il raddoppio, quando Mkhitaryan riparte palla al piede e potrebbe servire Romelu Lukaku, perdendo però la sfera all’ultimo momento. La Juventus cerca l’assalto finale, causando qualche brivido al 93′ con un ingresso in area di Paul Pogba, bloccato però ottimamente dalla difesa nerazzurra. A trenta secondi dalla fine cross dalla sinistra su cui arriva André Onana che blocca con sicurezza. È la giocata finale di questa partita, che manda l’Inter in finale di Coppa Italia!

INTER-JUVENTUS 1-0

Dimarco al 15′