Dimarco: «Gol? Non so come l’ho presa, importante sia entrata»

Dimarco ha detto la sua dopo Inter-Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Nerazzurri in finale grazie alla rete decisiva di Dimarco. Le sue parole su Mediaset

SODDISFAZIONE E RUOLO − Ancora Dimarco nel post San Siro: «In queste partite può succedere di tutto fino alla fine. C’è tanta voglia e soddisfazione, tutte le squadre dicono che non interessa vincere la Coppa Italia ma quando esci agli ottavi o in semifinale ti dispiace. Sono contento di giocare da laterale, ho dovuto lavorare di più per meritarmi di giocare in quel ruolo. Gol? Per come l’ho colpita fa niente, l’importante che è entrata».