Allegri: «Nei 180′ episodi non a favore nostro! Dispiace per la Coppa Italia»

Allegri ha commentato così il successo dell’Inter sulla Juventus per 1-0 con cui i nerazzurri hanno conquistato la finale di Coppa Italia. Le parole del tecnico in conferenza stampa

EPISODI – Questa l’analisi di Allegri: «Siamo stati bravi a giocare una partita dopo il gol. Non siamo stati molto incisivi. È normale che bisogna trovare le energie velocemente perché a Bologna domenica avremo una partita difficile. Le partite come queste le decidono gli episodi e, nei 180′, non sono andati a favore nostro. In fase offensiva bisogna essere più bravi e precisi. Bisogna migliorare, nelle ultime sei partite abbiamo fatto un gol con la Lazio, uno col Verona e poi non abbiamo fatto gol stasera, a Roma, a Sassuolo. Bisogna tornare a far gol, è un momento così. Dispiace per la Coppa Italia, andare in finale è sempre bello. Ma bisogna accettare questo e lavorare su dove migliorare. Abbiamo fatto tanto ma ancora non basta. In questi 25 giorni si decide una stagione, si decidono i primi quattro posto. Noi fortunatamente siamo al terzo posto, ma non basta. Bisogna raggiungere una quota di 73 punti per arrivare fra le prime quattro e soprattutto andare avanti in Europa League. Dalle sconfitte bisogna uscire fortificati ed essere arrabbiati».