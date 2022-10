Biasin, Inter: «Lukaku, vale presente. Skriniar? Difficile, unica speranza…»

Biasin parla del rinnovo di Skriniar con l’Inter e dell’incontro tra le parti avvenuto in giornata. Le parole del giornalista, intervenuto su TV Play per Calciomercato.it, non sono rassicuranti. Intanto c’è una buona notizia, Lukaku è tornato.

SPERANZA – Fabrizio Biasin, dopo la vittoria in Inter-Viktoria Plzen, si pronuncia sulla situazione di due nerazzurri. In collegamento su TV Play per Calciomercato.it, il giornalista afferma: «Il ritorno di Romelu Lukaku? Ora mi interessa vedere cosa riesce a fare nel presente. Ieri si è presentato abbastanza bene in campo. Ci si chiedeva di quanto tempo avesse bisogno per tornare e dopo due mesi di stop entra e segna (vedi video). L’incontro di oggi sul rinnovo di Milan Skriniar (vedi articolo) con l’Inter è stato semplicemente interlocutorio. Mi è stato detto che non si è parlato di cifre. Semplicemente si è ragionato sulla disponibilità del giocatore a rinnovare il contratto. Poteva anche capitare che oggi dicessero arrivederci e grazie, alla luce di un accordo con il Paris Saint-Germain. L’idea è di vedere cosa succede e di trovare un incastro che è difficilissimo. Skriniar ha un’offerta importantissima da una squadra che ti permette di giocare con Neymar, Lionel Messi e Kylian Mpappé. In questi casi nel mondo del calcio il 99% delle volte il giocatore ti saluta e se ne va. Nel caso specifico c’è una fascia di capitano dell’Inter che può avere un peso. Devi sperare che lui sia veramente diverso dagli altri. E’ molto difficile che si arrivi a incastrare tutto quanto, però una speranza resta viva. Skriniar è un giocatore particolare». Se il destino di Lukaku adesso è più chiaro, su quello di Skriniar, invece, rimangono ancora molti dubbi. Queste la parole di Biasin in merito alle ultime ore vissute in casa Inter, reduce da un’importante qualificazione agli ottavi di Champions League.