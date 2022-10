Fiorentina vince 2-1 contro il Basaksehir, Jovic protagonista in Conference League

Anche la Fiorentina dopo la Lazio (vedi QUI) vince in rimonta per 2-1 contro il Basaksehir in Conference League grazie a una doppietta di Jovic.

ALTRA RIMONTA – Vince in rimonta anche la Fiorentina, in Conference League contro l’Istanbul Basaksehir. Al Franchi si sblocca la partita al 14′ con a rete di Aleksic per gli ospiti, complice l’errore difensivo di Gollini in uscita. Gli uomini allenati da Vincenzo Italiano però ribaltano la situazione soprattutto grazie a Jovic, che prima segna il pareggio in spaccata al 26, poi al 62′ completa la rimonta blindando il secondo posto e assicurando il passaggio al turno successivo.