VIDEO – Lukaku è tornato: segna subito e chiede scusa ai tifosi dell’Inter!

Romelu Lukaku era il protagonista più atteso in Inter-Viktoria Plzen. E l’attaccante belga non si è fatto attendere. Sùbito in rete appena chiamato in causa, il numero 90 nerazzurro ha cercato immediatamente di ricucire lo strappo con i tifosi dell’Inter, apertosi nell’agosto 2021. Di seguito il video con l’intervento del collega Matteo Barzaghi, inviato a San Siro per Sky Sport

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).