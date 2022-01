Biasin: «Inter, Dybala al posto di Lautaro Martinez? Rischioso. Vi spiego»

Fabrizio Biasin ha parlato dell’ipotesi Paulo Dybala, attaccante in scadenza di contratto con la Juventus, all’Inter al posto di Lautaro Martinez.

RISCHIO – Queste le parole alla CMIT da parte di Fabrizio Biasin. «Via Lautaro Martinez e dentro Dybala? No, per me è un rischio che non va corso – si legge su Calciomercato.it –Perché Dybala è fortissimo, ma nell’ultimo anno e mezzo è stato troppo discontinuo e significa anche impegnarsi con minimo 70 milioni. Mi tengo Lautaro, che ha fatto pure più gol di Messi in nazionale. Dybala in questo momento è un azzardo molto caro». Quindi Biasin ha aggiunto. «Lautaro Martinez è uno che fa fatti, perché si parla tanto del rinnovo di Dybala e lui avrebbe potuto fare la stessa cosa».

Fonte: Calciomercato.it