Biasin: «Destino già scritto, l’Inter incontrerà Conte agli ottavi!»

Fabrizio Biasin ha parlato della gara tra Bayern Monaco e Inter e di quello che potrebbe succedere agli ottavi per i nerazzurri.

TRE COSE – Fabrizio Biasin ha parlato a Tutti Convocati riguardo la gara contro il Bayern Monaco: «Non sono abituato a vivere una partita di Champions con tutta questa tranquillità. Ieri penso sia stata una partita godibile con un risultato meritato. Quel fallo di mano mi lascia qualche dubbio. L’Inter doveva fare tre cose: uscire senza infortuni, senza ammonizione per Lautaro che è diffidato e facendo una discreta figura e lo ha fatto». Obiettivi centrati dalla squadre di Simone Inzaghi.

CONTE – Biasin ha poi continuato parlando dell’ipotesi di affrontare Antonio Conte in Champions League: «Sarebbe un ottavo di finale suggestivo. Tra Antonio Conte e la squadra che non ha voluto più allenare. Rispetto a ciò che può capitare nell’urna tra Manchester City e probabilmente Real Madrid, penso che il Tottenham sia più facile da affrontare. Secondo me è scritto che le due squadre si affronteranno. Io credo che più che ragionare sugli altri, bisogna complimentarsi con Inzaghi. Lo abbiamo giustamente massacrato a inizio stagione. Ora è venuto fuori da un girone impossibile, facendo vedere un bel calcio». Questo il pronostico di Biasin per gli ottavi di finale.

OTTO PUNTI – Per finire torna al Campionato, dove in programma c’è il Derby d’Italia domenica: «In questo momento sei a meno 8 punti dal Napoli. Se il Napoli fa risultato a Bergamo esclude una tra Inter e Juventus dalla corsa Scudetto. La partita di domenica è sempre importante, anche quando è un amichevole». Chiude così il suo intervento a Tutti Convocati Biasin.