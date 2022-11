Gosens: «Qui in Germania sono il grande sconosciuto che gioca all’estero»

Gosens alza la voce al termine della gara fra Bayern Monaco e Inter. Il laterale tedesco non contento del suo trattamento in patria. Poco apprezzato e considerato

ALZA LA VOCE − Al termine di Bayern Monaco-Inter, Gosens tira fuori qualche sassolino dalla scarpa ai microfoni di Kicker: «Il Bayern Monaco ha giocato al massimo del suo livello. Sono contento di essere riuscito a giocare per tutti e 90 i minuti. Sarebbe stato bello per per me se avessi ottenuto l’assist nel mancato gol di Lautaro Martinez. Certo che in Germania è diverso che in Italia, qui sono il grande sconosciuto che gioca all’estero. Sono soddisfatto. Spero lo siate anche voi».