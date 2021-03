Bertolini: «Antagonista Inter? La Juventus. Non dimentichiamo mentalità»

Condividi questo articolo

Milena Bertolini

Bertolini, commissario tecnico dell’Italia Femminile, cancella il Milan dalle antagoniste dell’Inter e mette solo la Juventus. Ospite di “90° minuto” su Rai 2, ha definito i bianconeri come unica possibile rivale dei nerazzurri per il campionato.

CORSA SU UNA – Per Milena Bertolini la Serie A è un derby d’Italia: «Sicuramente la Juventus è un’antagonista dell’Inter, ma si sapeva. È chiaro che adesso, in questo momento, sta patendo vari aspetti come gli infortuni eccetera, però è una Juventus che nel momento in cui riesce a recuperare i campioni ribalta la partita. L’abbiamo visto con lo Spezia: i giocatori sono importanti, in questo momento stanno mancando. Io credo che l’Inter sia la favorita, perché non ha le coppe, ma non dimentichiamo la mentalità della Juve».