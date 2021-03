VIDEO – Benevento-Verona 0-3, Serie A: gol e highlights della partita

Kevin Lasagna Benevento-Verona (Photo by Ciro de Luca/Soccrates/Getty Images via OneFootball)

Benevento-Verona, match della venticinquesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ciro Vigorito.



TRIS SENZA STORIA – Benevento-Verona 0-3 nella venticinquesima giornata di Serie A. Dopo il pari con la Juventus il Verona trionfa a Benevento e rimane ai margini della zona Europa. Che sia una serata storta per i sanniti lo si capisce subito, con un infortunio per Gaetano Letizia in avvio. Entra Daam Foulon, che al 25′ buca su cross di Darko Lazovic e permette a Marco Davide Faraoni di colpire di testa per il vantaggio. Imbarazzante Foulon, nove minuti dopo su cross di Mattia Zaccagni è solo ma di testa fa un autogol inconcepibile. Prima dell’intervallo Lorenzo Montipò evita il tris ad Antonin Barak, mandando il suo tiro sulla traversa. Dopo cinque minuti della ripresa doppio errore difensivo del Benevento, Kevin Lasagna si invola e di sinistro firma il suo primo gol con l’Hellas. Per il Benevento quattro sconfitte e cinque pareggi nelle ultime nove giornate, non vince da due mesi. Di seguito il video con la sintesi di Benevento-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.