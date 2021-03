VIDEO – Sassuolo-Napoli 3-3, Serie A: gol e highlights della partita

Berardi Caputo Sassuolo-Napoli (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via OneFootball)

Sassuolo-Napoli, anticipo pomeridiano della venticinquesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



SUCCEDE DI TUTTO – Sassuolo-Napoli 3-3 nell’anticipo pomeridiano della venticinquesima giornata di Serie A. Epilogo incredibile a Reggio Emilia, col Napoli che butta due punti nella rincorsa Champions League. Il gol più bello è di Lorenzo Insigne, con un gran destro a giro, ma è in minimo fuorigioco al momento dell’assist e il VAR annulla. Così segna il Sassuolo per primo, al 36′: punizione tagliata di Domenico Berardi e Nikola Maksimovic infila di testa la sua porta. Passano due minuti e pareggia subito il Napoli, con un bel tiro dal limite di Piotr Zielinski. Ma la difesa azzurra è imbarazzante, nel primo minuto di recupero rigore di Elseid Hysaj che sgambetta Francesco Caputo e Berardi fa 2-1 all’intervallo. Il Sassuolo rischia di dilagare in avvio di ripresa, con una traversa splendida di Berardi e un palo di Caputo. Poi però si dimentica di difendere e al 72′ su cross di Insigne pareggia Giovanni Di Lorenzo a centro area. Fabian Ruiz potrebbe ribaltare il risultato, ma sul suo sinistro Andrea Consigli fa un prodigio e salva il 2-3. Nel finale succede di tutto: Lukas Haraslin, entrato da poco, frana su Di Lorenzo commettendo un rigore ingenuo. Dal dischetto Insigne, migliore in campo, spiazza il portiere neroverde per il gol del vantaggio proprio al 90′. Il recupero di tre minuti sarebbe finito, ma viene prolungato e Haraslin si riscatta, prendendosi il fallo di Kostas Manolas quando era sul fondo: rigore imperdonabile del greco. Trasforma Caputo, 3-3 al 95′. Di seguito il video con la sintesi di Sassuolo-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.