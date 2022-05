Bergonzi: «Udinese-Inter, su Dzeko rigore netto! Chiffi poca personalità»

Mauro Bergonzi – ex arbitro italiano -, in collegamento su TMW Radio nel corso di Maracanà, ha detto la sua riguardo il fallo su Edin Dzeko in Udinese-Inter e la prestazione di Daniele Chiffi.

A UDINE – Mauro Bergonzi commenta la prestazione di Chiffi in Udinese-Inter: «Come fa a non vedere quel rigore su Edin Dzeko a Udine? È nettissimo. Anche il difensore rimane a terra perché capisce il suo errore. Questi arbitri hanno poca personalità e per questo gli manca tranquillità».