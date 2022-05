Perisic, venti giorni decisivi per ‘convincere’ l’Inter (che non può dire no)

Perisic è uno dei protagonisti principali di questa stagione per l’Inter, tra i trascinatori soprattutto di questo finale. Lui e la società vogliono il rinnovo, ma questi venti giorni rimasti saranno decisivi per dargli ‘ragione’.

VERSO IL RINNOVO – Ivan Perisic presto tornerà a discutere del rinnovo di contratto con l’Inter. Intanto c’è da concludere una stagione, iniziata bene per lui e ‘conclusa’ ancora meglio, anche se restano ancora venti giorni decisivi per questo finale di stagione. Il croato, a quota 7 gol e 8 assist in questo momento, si è reso protagonista anche nelle ultime uscite contro Bologna (anche se con una sconfitta) e Udinese. Dopo aver cambiato ruolo negli ultimi due anni, adesso è diventato sempre più un esterno a tutta fascia di valore assoluto. La continuità è diventata il suo forte, e con Robin Gosens completerebbe una fascia sinistra di tutto rispetto anche per i prossimi anni, rinnovo permettendo. Ultimi venti giorni per dimostrare che merita le cifre richieste dal suo entourage (circa 4 milioni e due anni di contratto).