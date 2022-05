Inter-Empoli, tifosi vicino alla squadra: San Siro (ancora) verso il tutto esaurito!

L’Inter dopo la vittoria in trasferta contro l’Udinese, prepara le ultime tre sfide di Serie A con l’obiettivo di vincerle tutte. Due di queste (Empoli e Sampdoria all’ultima giornata) saranno giocate entrambe a San Siro. Già venerdì, difatti, è previsto l’ennesimo tutto esaurito al Giuseppe Meazza.

VERSO IL TUTTO ESAURITO – L’Inter torna a giocare in casa dopo il successo di Udine. I nerazzurri allenati da Simone Inzaghi in vista della sfida contro l’Empoli, valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A 2021-22, scenderanno in campo di venerdì in un orario particolare: 18:45. Nonostante questo, i tifosi sono già pronti a mostrare tutto il loro sostegno alla squadra, e per questo motivo a San Siro è previsto l’ennesimo tutto esaurito. Già ad oggi sono stati venduti circa 65mila biglietti, e i prossimi saranno venduti nei prossimi giorni anche a ridosso della partita. Lo stesso, ovviamente, succederà anche contro la Sampdoria all’ultima giornata di campionato.