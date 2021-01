Bergonzi: «Frase Maresca? L’avessi detta io sarei stato squalificato!»

Mauro Bergonzi

L’ex arbitro Bergonzi non è affatto d’accordo con quanto detto da Maresca al termine di Udinese-Inter (vedi articolo). Nel corso di “Tiki Taka” su Italia 1 ha detto che, ai suoi tempi, sarebbe stato squalificato in caso di una dichiarazione del genere.

FRASE EVITABILE – Fabio Maresca è, da sabato sera, nel centro delle critiche per la direzione di Udinese-Inter. Non solo: si è lasciato andare a una frase infelice al triplice fischio («Dovete accettare se non riuscite a vincere»). Secondo Mauro Bergonzi ha fatto male: «Non l’avrei mai detta perché sarei incappato in una squalifica da parte del mio designatore. Un arbitro, in quanto giudice, non deve dire nulla, soprattutto sul terreno di gioco a fine gara e in un fine gara così delicato e difficile. Gli arbitri devono stare zitti, non devono dire nulla. Poi non c’è niente di grave, ma gli arbitri devono stare zitti perché altrimenti fomentano e alimentano ancora di più la polemica. In quanto giudici devono semplicemente far applicare il regolamento».