Inter-Milan, derby tutt’altro che secondario. Vale un trofeo: non basta?

Stadio Giuseppe Meazza San Siro Inter

Inter-Milan apre questa sera i quarti di finale di Coppa Italia, alle ore 20.45. Al Meazza seconda stracittadina stagionale, centouno giorni dopo la precedente, e non potrà certo essere vista in tono minore essendo in mezzo a due impegni di campionato.

ALTRO CHE SECONDARIO! – Inter-Milan di stasera non può certo essere vista come una scocciatura infrasettimanale. Intanto un derby ufficiale non lo è mai a prescindere, figuriamoci quando può permettere di proseguire la corsa a uno dei due trofei stagionali rimasti. La Coppa Italia è iniziata col brivido, con la vittoria solo al 119′ contro la Fiorentina, e da quel successo bisogna costruire. Poi c’è il sapore di vendetta: centouno giorni fa una doppietta di Zlatan Ibrahimovic fissò l’1-2 che, a conti fatti, permette al Milan di essere sopra in classifica. E i rossoneri hanno anche vinto l’ultimo precedente in Coppa Italia, sempre ai quarti nel 2017. Vincere oggi darebbe un segnale ai rivali cittadini, già abbattuti sabato 0-3 dall’Atalanta, e smorzerebbe le critiche dopo la scialba prova di Udine. Ah, già: chi passa quasi certamente sfiderà la Juventus.

COI MIGLIORI, O QUASI – Antonio Conte, per il secondo Inter-Milan stagionale, non dovrebbe fare un turnover vero e proprio. Si pensa al possibile ritorno da titolare di Alexis Sanchez, così come a qualche cambio sulle fasce e forse ad Aleksandar Kolarov. L’ossatura, però, resta la stessa vista nelle ultime settimane. E Romelu Lukaku proverà a segnare in tutti e quattro i suoi primi derby con la maglia dell’Inter, cosa non da poco. Nei rossoneri Stefano Pioli fa cambi obbligati: mancherà Gianluigi Donnarumma per squalifica, da valutare Mario Mandzukic (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 19.30 il countdown vero e proprio a Inter-Milan, partita che sarà trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).