Bergomi: «Mourinho? In sintonia con lui. Quando era all’Inter mi disse…»

Bergomi parla di Mourinho, in occasione del sessantesimo compleanno dell’ex allenatore dell’Inter. Di seguito l’aneddoto raccontato dall’ex calciatore nel corso del collegamento con Sky Sport 24.

SINTONIA – Giuseppe Bergomi racconta un aneddoto riguardante José Mourinho in occasione del suo sessantesimo compleanno (vedi articolo). Così l’ospite di Sky Sport 24 sull’ex allenatore dell’Inter: «Con Mourinho c’ho parlato 4-5 volte, non di più. La prima volta è capitato quando era all’Inter, in una trasferta di Champions League in Grecia. Mi disse “Tu hai fatto la storia in vent’anni da calciatore, io la sto facendo da allenatore”. Sono bastate poche parole per entrare in sintonia con lui. L’ho seguito molto, da quando era al Chelsea. Tante cose mi sono portato dentro e segnato, quando avevo in mente di fare l’allenatore. Può piacere o non può piacere ma a me sembra che, quello che ha fatto, e che sta facendo ancora, lo fa con grande coraggio e dedizione».