Paganin: «Skriniar meno sereno, mugugni dal gruppo! Lo venderei ora»

Sulla situazione Skriniar si è espresso l’ex Inter, Paganin. In collegamento su Radio Sportiva, parla di riconoscenza che il giocatore non sta avendo nei confronti del club

SITUAZIONE DELICATA − Antonio Paganin ha discusso sulla vicenda Skriniar: «Non è facile gestire situazione così delicate. Skriniar è meno sereno rispetto ad alcuni mesi fa, il gruppo si era cementato e probabilmente i senatori avevano fatto un patto per la causa nerazzurra. Qualche mugugno è possibile, lo sbraitare di Barella può essere un indizio. Poi è frustrante vedere questo Napoli così dilagante. Ha un livello calcistico e serenità che le altre ad oggi non hanno. Molte si potrebbero concentrare sulla Champions League. Capisco che per gli agenti sia conveniente portare un giocatore al PSG, ma Skriniar dovrebbe dare riconoscenza al club che lo ha valorizzato. Io lo venderei adesso, tenerlo a tutti costi potrebbe essere controproducente. Da capire se tutte queste voci possano influenzare il ragazzo, è difficile andare a controllare le emozioni. Inevitabile che un po’ di emotività c’è, sarebbe importante che la società metta un punto fermo. Di Skriniar ce ne saranno ancora, i giocatori bravi li trovi. Ma serve uno scouting importante».