Zanetti, gli auguri a Mourinho per i 60 anni: «Ci unisce un legame molto forte»

COMPLANNO SPECIAL – Pioggia di auguri per José Mourinho. I sessant’anni dello Special One sono l’occasione per ritrovare ex giocatori, avversari ed estimatori dell’allenatore portoghese. Anche Javier Zanetti, attraverso il quotidiano romano, ha fatto gli auguri al tecnico portoghese: «Ti auguro di cuore un felicissimo compleanno: prima alla persona e poi all’allenatore. Ci unisce un legame molto forte, nato dall’aver vissuto insieme dei momenti indimenticabili».