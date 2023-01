De Paola: «I rinnovi di Skriniar e Leao comportano ripercussioni in campo»

Sia Skriniar che Leao stanno tenendo col fiato sul collo Inter e Milan. O meglio lo slovacco ha già deciso di non rinnovare il contratto. De Paola parla del loro rendimento

RIPERCUSSIONI − Paolo De Paola, ospite negli studi di Sportitalia Mercato, dice la sua sulle vicende di Inter e Milan: «I rinnovi di Leao e Skriniar comportano anche delle ripercussioni in campo. Il primo è irriconoscibile, il secondo è stato espulso e oltre a questo non è al top come prima. Molti accusano delle perplessità sul loro rendimento in campo? Io personalmente ce li ho».