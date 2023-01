Skriniar, Inter irritata ma ora serve tranquillità. Può perdere la fascia da capitano – CdS

Adesso tutto tace attorno a Milan Skriniar. Ma come ribadito questa mattina dal Corriere dello Sport, con il PSG la situazione cessione adesso è in stand-by. Resta però l’irritazione da parte dell’Inter per le dichiarazioni del suo agente. Il club valuta il discorso fascia.

IN STAND-BY – All’orizzonte non si vede una mossa last-minute del PSG per portare Milan Skriniar a Parigi già in inverno. Dopo la tempesta, tutto tace attorno al difensore. Ovviamente resta l’irritazione per le dichiarazioni del suo agente, Sistici. E non è stato gradito nemmeno il comportamento del difensore in queste ultime settimane. La situazione, però, consiglia di recuperare tranquillità. All’Inter sono certi che non ci saranno movimenti, proprio perché, per presentare un’offerta, il club transalpino dovrebbe andare a tagliare il premio alla firma di circa 20 milioni di euro garantito a Skriniar e al suo procuratore.

RISCHIO FASCIA – L’Inter valuta di togliere la fascia da capitano a Skriniar? Non c’è fretta. Il fatto che il centrale è squalificato sabato a Cremona rimanda il discorso fascia. Se ne riparlerà per la sfida di Coppa Italia con l’Atalanta di martedì prossimo o per il derby contro il Milan, quando magari sarà a disposizione anche Marcelo Brozovic (secondo capitano della squadra dopo Samir Handanovic).

