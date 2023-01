Impallomeni: «Inter, ci si aspetta altro da Inzaghi! Rilancio Champions League»

Stefano Impallomeni ha fatto il punto su cosa non vada, secondo lui, in casa Inter. Sulle frequenze di TMW Radio ha puntato soprattutto il dito contro Simone Inzaghi

PROBLEMATICHE – Stefano Impallomeni ha descritto così quelli che, secondo lui, sono i problemi dell’Inter: «Ha un organico forte, deve riflettere su cosa non va. Credo che il gruppo si aspetti qualcosa di diverso da Inzaghi. Quando non arrivano i risultati, cose come la gestione di Handanovic possono crearti delle criticità. Devi consolidare uno zoccolo di giocatori di personalità. Bisogna ripartire dalle cose semplici, come far giocare più spesso la squadra tipo. Ora bisogna sbalordire in Champions League per lasciare il segno, soprattutto per Inzaghi che deve rilanciarsi».