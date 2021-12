Bergomi: «Inzaghi mi ha stupito! Inter squadra che prende di più l’occhio»

L’Inter sta sorprendendo in positivo Bergomi. L’ex difensore nerazzurro, a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, ha detto la sua sulla squadra di Inzaghi in questo inizio di stagione.

TOTALE – Giuseppe Bergomi esalta l’Inter di Simone Inzaghi: «Ci facciamo sempre prendere dal momento, la squadra che ti prende di più l’occhio è l’Inter, per come interpreta la gara, fa un calcio totale. Inzaghi mi ha stupito, non pensavo potesse esprimere un livello di gioco così alto. Non dimentichiamoci che il campionato è lungo, i momenti di difficoltà e crisi arrivano per chiunque. Milan e Napoli stanno soffrendo tutte queste assenze e questi infortuni. Vero che chi ha giocato si è dimostrato all’altezza ma diventa fondamentale il recupero dei titolari. Il campionato è appassionante, oltre all’Inter sta benissimo anche l’Atalanta».

MOVIMENTI – Bergomi continua così: «Mi aspettavo un Inter più bloccata che ripartiva veloce, un po’ come quella dello scorso anno che sfruttava la catena di destra e si poggiava su Romelu Lukaku, una volta trovato il gol era difficile fargliene. Adesso la squadra fa un calcio totale, se guardi le partite vedi fare il centravanti anche a Alessandro Bastoni per come si muove, le mezzali creano la superiorità numerica e lavorano in maniera diversa, i quinti di centrocampo sono altissimi ed è costretta a giocare un calcio offensivo, anche perché ha attaccanti che vengono incontro».

Fonte: kisskissnapoli.it