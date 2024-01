Bergomi: «Inzaghi, serve coraggio. In Fiorentina-Inter due in prova!»

Giuseppe Bergomi analizza la portata di Fiorentina-Inter e le scelte di Simone Inzaghi. Di seguito il parere dell’ex calciatore su alcuni giocatori nerazzurri.

BANCO DI PROVA – Finalmente la squadra di Simone Inzaghi torna in campo per Fiorentina-Inter. Giuseppe Bergomi, ospite di Sky Sport 24, dice la sua sul match di Firenze e sulle scelte dell’allenatore piacentino: «L’Inter deve pensare ad avere un certo tipo di ritmo e per andare su tutte le competizioni deve avere il coraggio di lasciare fuori qualcuno ogni tanto. Nelle rotazioni questo diventa importante. Gli attaccanti determinano tantissimo le partite e il livello dei primi due che giocano rispetto agli altri due che stanno in panchina per adesso è ancora molto ampio. Ma c’è spazio, sia per Arnautovic che per Sanchez, per poter determinare. Nella finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli Sanchez qualcosa ha fatto. È entrato bene in partita e anche nel poco minutaggio è stato bravo. Però i due giocatori che oggi sono sotto prova sono Asllani, che deve fare una grande partita, e Frattesi. Sappiamo che lui gioca un calcio diverso rispetto agli altri tre centrocampisti ed è d’inserimento. Questa partita è un bel banco di prova perché la Fiorentina in casa tiene un ritmo molto alto e l’Inter se la vuoi mettere in difficoltà devi avere il coraggio di andarla ad attaccare».