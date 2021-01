Bergomi: “Inter solida. Hakimi? Una caratteristica incredibile”

Condividi questo articolo

Giuseppe Bergomi

L’Inter inizia il 2021 sconfiggendo il Crotone con un tennistico 6-2. Giuseppe Bergomi, ex giocatore dei nerazzurri, commenta la vittoria e la prestazione di Hakimi, dagli studi di “Sky Sport”.

CONFERME – L’Inter contro il Crotone trova molte conferme, a partire dai tre punti e dai tanti gol. Ecco l’analisi di Giuseppe Bergomi: «E’ la solita Inter, solida, che vince le partite nel secondo tempo. Fisica in alcuni reparti, ma non a centrocampo. Quando giochi con Sensi, Brozovic e Barella vai però più di qualità che fisicità. Oggi il Crotone è venuto a fare la partita, ha tenuto la difesa alta, ha puntato sul possesso palla. Oggi mi è piaciuto l’approccio alla partita. Achraf Hakimi molto bene all’inizio, come ha detto Conte deve crescere parecchio, però ha una velocità di base incredibile».