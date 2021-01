VIDEO – Cagliari-Napoli 1-4, Serie A: gol e highlights della partita

Lorenzo Insigne Crotone-Napoli

Cagliari-Napoli, match della quindicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Sardegna Arena.



VITTORIA RITROVATA – Cagliari-Napoli 1-4 nella quindicesima giornata di Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria dopo un punto nelle ultime tre giornate del 2020 e inguaia il Cagliari, a secco da due mesi. Splendido il vantaggio di Piotr Zielinski al 25′, un gran sinistro dal limite a effetto sotto la traversa. All’ora di gioco illusione rossoblù, con cross di Riccardo Sottil per Joao Pedro che vince il rimpallo con Nikola Maksimovic e pareggia. Dura appena due minuti l’1-1, perché Zielinski riporta avanti il Napoli saltando con una finta Luca Ceppitelli per la doppietta. Subito dopo Hirving Lozano va via a Charalampos Lykogiannis che lo ferma al limite: secondo giallo. In dieci contro undici il Cagliari crolla, al 74′ mischia in area risolta da Lozano per il tris. A cinque minuti dalla fine fallo di mano del subentrato Fabrizio Caligara su tiro di Giovanni Di Lorenzo, primo rigore in questa Serie A per il Napoli. Dal dischetto va Lorenzo Insigne, botta potente e poker come nell’ultimo successo esterno (a Crotone). Di seguito il video con la sintesi di Cagliari-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.