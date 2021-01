VIDEO – Inter-Crotone 6-2, Serie A: gol e highlights della partita

Hakimi – Inter-Crotone – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Inter-Crotone, anticipo mattutino della quindicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 6-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



DILAGANTE – Inter-Crotone 6-2 nell’anticipo mattutino della quindicesima giornata di Serie A. Otto gol nella prima partita del 2021. L’Inter dilaga, ma a colpire per primo è il Crotone: al 12′ schema da corner, cross al centro di Junior Messias e Niccolò Zanellato solissimo di testa sblocca il risultato. I nerazzurri reagiscono quasi subito, al 19′ filtrante di Romelu Lukaku per Lautaro Martinez che solo davanti ad Alex Cordaz pareggia. Al 31′ Nicolò Barella crossa per Lautaro Martinez, ma l’argentino è anticipato da Luca Marrone: autogol. Poco dopo però Arturo Vidal entra in ritardo su Arkadiusz Reca, l’arbitro lascia proseguire ma il VAR lo richiama per dare rigore. Dal dischetto va Vladimir Golemic e fa 2-2 (36′): per lui, come per Zanellato, è il primo gol in Serie A. Antonio Conte leva Vidal all’intervallo e nella ripresa l’Inter travolge facilmente il Crotone, con Lautaro Martinez che fa doppietta su assist di Marcelo Brozovic al 57′. Sette minuti dopo va a referto pure Lukaku, prima di uscire per infortunio, andando via di forza a Sebastiano Luperto per presentarsi solo in area. Per Lautaro Martinez c’è la tripletta perfetta: dopo il gol di destro e di sinistro arriva pure quello di testa, al 78′ ribadendo in rete un tiro parato di Ivan Perisic. A rendere il punteggio tennistico ci pensa Achraf Hakimi, a poco più di tre minuti dal fischio finale. Ma il Milan vince a Benevento e l’ottava vittoria consecutiva dei nerazzurri non dà la vetta. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Crotone dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.