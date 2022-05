Bergomi: «Inter, risultato Coppa Italia indicativo per la trasferta di Cagliari»

Beppe Bergomi, dagli studi di Sky Calcio club, ritiene che la finale di Coppa Italia sarà importante per l’Inter anche in ottica Cagliari. Il risultato potrebbe influire sulla trasferta in Sardegna

MOMENTO NERAZZURRO − Le parole di Bergomi in merito alle prossime due partite della squadra di Inzaghi: «L’Inter la finale di Coppa Italia la vuole portare a casa, Inzaghi sappiamo come tiene a queste partite. Col Cagliari partita difficilissima che arriva dopo tre giorni la finale. Dobbiamo capire l’esito della gara di mercoledì e abbiamo visto che l’Inter in certi frangenti è entrata in difficoltà perdendo determinate partite. Però è una squadra che sta bene, è in salute, contro l’Empoli lo ha dimostrato».