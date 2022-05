Florenzi: «Non pensiamo se l’Inter pareggia o perde, ma al momento»

Florenzi ha segnato il terzo gol che ha chiuso la vittoria in rimonta del Milan per 1-3 a Verona (vedi articolo). A DAZN commenta la possibilità di vincere il campionato in anticipo in caso di passo falso dell’Inter a Cagliari.

DISCORSO APERTO – Alessandro Florenzi, purtroppo, esulta per la vittoria del Milan a Verona: «Dice tanto ma non tutto. Domani dobbiamo pensare all’Atalanta: stanno facendo un grande campionato. Ci meritiamo questo percorso, domenica siamo pronti per un’altra finale. Io penso che alla fine chi lavora è giusto che abbia il suo merito. Abbiamo fatto quest’ultimo mese lavorando mattina, pomeriggio e sera, sacrificando la famiglia e il resto. Carattere Milan? Sì, l’ho detto anche prima della partita. Ci sono tanti ragazzi che sembra giochino in Serie A da tanto tempo, invece sono appena arrivati. La prossima sarà la più difficile. Campioni con una giornata d’anticipo? Non dobbiamo pensare troppo al futuro. Dobbiamo pensare alle prossime due, il momento è adesso e dobbiamo pensarci. Non cominciamo a pensare se pareggiano o perdono (l’Inter, ndr), dobbiamo pensare al momento e a giocare con agonismo. Il nostro pensiero è all’Atalanta».