Bergomi: «Inter favorita, ma occhio alla Juventus! Brozovic fondamentale»

Beppe Bergomi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della situazione attuale in casa Inter. Focus soprattutto sulla corsa scudetto, su Marcelo Brozovic e sul lavoro di Simone Inzaghi.

CORSA SCUDETTO – Beppe Bergomi ha parlato in questi termini della corsa al titolo: «I numeri dicono che l’Inter è favorita ma per me è ancora tutto aperto con Milan e Napoli, e in più non terrei fuori neanche la Juventus. Stanno facendo quella che io chiamo una rimonta silenziosa».

FARO DI CENTROCAMPO – Bergomi ha poi detto la sua sull’importanza di Marcelo Brozovic: «È insostituibile. Non c’è un altro nella rosa che faccia quello che fa lui, oltre alle qualità tecniche ha quelle fisiche, corre tantissimo. Anche se marcato a uomo riesce a venire sempre fuori: l’Inter non deve farselo scappare e rinnovare al più presto».

ALLENATORE DI LIVELLO – Per concludere, Bergomi ha anche sottolineato il lavoro di Simone Inzaghi: «Sta facendo un grandissimo lavoro, ha sorpreso anche me La cosa che balza più all’occhio sono i braccetti di difesa, Bastoni lo trovi dappertutto così come le mezzali. Inzaghi è bravo ed empatico, ha carattere anche se è diverso da Conte».