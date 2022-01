Satriano: «Inter? Rinnovato fino al 2027. Ho scelto il Brest perché…»

L’Inter nei giorni scorsi ha salutato Martin Satriano con l’attaccante classe 2001 volato in Francia, al Brest. L’attaccante prima di andare via ha firmato il rinnovo del contratto con i nerazzurri e oggi si è presentato così ai nuovi tifosi.

PRESENTAZIONE – Giorno di presentazione per Satriano. L’ex attaccante nerazzurro è infatti approdato in prestito secco al Brest in Ligue 1. Un’avventura che non può che fargli bene perché all’Inter non ha trovato molto spazio. Ecco alcuni estratti della sua presentazione. «Brest? Mi è piaciuta l’idea di venire qua in Francia. L’ho guardato tante volte in tv: è una grande squadra, l’ho scelto per questo. Avevo altre offerte, ma quella che mi è piaciuta di più è stata quella del Brest». Nel Brest c’è già un altro gioiellino dell’Inter, Agoume. Ecco cosa ha risposto Satriano su di lui. «Se l’ho sentito? Sì, gli ho parlato tante volte. Mi ha raccontato il livello della Ligue 1, anche lui mi ha detto che è bello essere qua. La differenza è che in Italia il calcio è più tattico, qui più intenso. Agoumé mi piace molto come giocatore, è da tanto che lo vedo giocare». In chiusura, Satriano ha parlato delle sue condizioni. «Fisicamente mi sento bene, sono pronto: sono stato sei mesi all’Inter, è tra i migliori club al mondo. Allenarmi a quel livello mi ha aiutato per migliorare, sono pronto. Io sono qua per aiutare la squadra, questo prestito mi serve per trovare minuti e giocare ad un buon livello. Con l’Inter avevo due anni di contratto, ora ho firmato fino al 2027».