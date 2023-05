Bergomi: «Inter bene per un motivo! Brozovic soffre Brahim Diaz»

Bergomi parla dell’Inter e del suo grande momento di forma anche in vista dell’Euroderby col Milan. Poi dice la sua su Marcelo Brozovic e Brahim Diaz. Le sue parole su Sky Calcio Club

IN CONDIZIONE − Beppe Bergomi parla del momento dei nerazzurri: «L’Inter è da 4-5 partite che sta facendo bene perché ha tutta la rosa a disposizione e può fare le dovute rotazioni. Al momento l’Inter davanti funziona e anche prima di queste prestazioni creava tanto ma non finalizzava. Ora le punte sono diventate decisive. Col Milan però giocheranno Lautaro Martinez-Dzeko. La partita contro il Milan non la gioca da titolare. Calhanoglu in panchina? Non mi sorprenderebbe. Se il Milan gioca con i tre centrocampisti, e non il trequartista, allora può giocare Brozovic. Al croato dà più fastidio Brahim Diaz sulla trequarti, a Calhanoglu no».